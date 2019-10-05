Баку и Москва в 2019 г увеличат взаимный товарооборот на 20% - Мустафаев

Азербайджано-российский товарооборот по итогам 2019 года составит около $3 млрд, заявил агенству «Интерфакс-Азербайджан» министр экономики Шахин Мустафаев.
«Если по итогам прошлого года объем торговли между Азербайджаном и Россией составил $2,5 млрд при росте на 15%, то по итогам 2019 года рост товарооборота составит порядка 20%, а объем достигнет почти $3 млрд», - отметил Мустафаев.
Министр добавил, что азербайджанская продукция продается в крупных российских магазинах и представлена более широкому кругу потребителей.
При этом, Мустафаев подчеркнул, что приоритетной задачей является увеличение в два раза экспорта в Россию продукции АПК и перерабатывающей промышленности. По его словам, в прошлом году Азербайджан экспортировал в Россию 560 тыс.тонн сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности.
«В Азербайджане функционирует около 700 компаний с российским капиталом, которые инвестировали в нашу экономику $4,6 млрд. Мы в свою очередь инвестировали в российскую экономику $1,2 млрд», - сказал Мустафаев.
Министр подчеркнул, что азербайджанские инвесторы осуществляют проекты в различных регионах России, охватывающие финансовую и банковскую сферы, недвижимость, санатории, курорт, пищевую промышленность, производство стройматериалов и другие сферы.
Х.Насирзаде
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