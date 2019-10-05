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Внешняя политика 05.10.2019 21:02

Азербайджан и Россия до конца 2019г проведут очередное заседание МПК и 10-й межрегиональный форум – министр экономики

Баку и Москва до конца 2019 года планируют подписать Программу сотрудничества по аграрно-промышленному комплексу (АПК) на 2020-2022 годы, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В рамках заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, которое состоится до конца 2019 года, мы (Азербайджан и Россия – ИФ) планируем подписать Программу сотрудничества по АПК на 2020-2022 годы»,- сказал Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, сотрудничество в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Россией занимает важное место в сотрудничестве.

«Россия является основным покупателем сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции Азербайджана. В 2018 году в Россию было экспортировано более 560 тыс. тонн продукции. За последние годы из России было закуплено около 900 единиц сельхозтехники различного назначения и более 650 тонн минеральных удобрений»,- отметил он.

Мустафаев также отметил роль межрегионального азербайджано-российского сотрудничества. По его словам, Азербайджан наладил экономические связи с более 80 федеральными субъектами России. С 20 из этих субъектов подписаны соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Приобретший традиционный характер азербайджано-российский межрегиональный форум является важной платформой для расширения сотрудничества с РФ и ее субъектами. В декабре текущего года планируется проведение 10-го форума в Москве»,- отметил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АПК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]