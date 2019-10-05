Азербайджан и Россия до конца 2019г проведут очередное заседание МПК и 10-й межрегиональный форум – министр экономики

Баку и Москва до конца 2019 года планируют подписать Программу сотрудничества по аграрно-промышленному комплексу (АПК) на 2020-2022 годы, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В рамках заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, которое состоится до конца 2019 года, мы (Азербайджан и Россия – ИФ) планируем подписать Программу сотрудничества по АПК на 2020-2022 годы»,- сказал Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, сотрудничество в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Россией занимает важное место в сотрудничестве.

«Россия является основным покупателем сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции Азербайджана. В 2018 году в Россию было экспортировано более 560 тыс. тонн продукции. За последние годы из России было закуплено около 900 единиц сельхозтехники различного назначения и более 650 тонн минеральных удобрений»,- отметил он.

Мустафаев также отметил роль межрегионального азербайджано-российского сотрудничества. По его словам, Азербайджан наладил экономические связи с более 80 федеральными субъектами России. С 20 из этих субъектов подписаны соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Приобретший традиционный характер азербайджано-российский межрегиональный форум является важной платформой для расширения сотрудничества с РФ и ее субъектами. В декабре текущего года планируется проведение 10-го форума в Москве»,- отметил он.

Ф.Исазаде