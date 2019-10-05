Азербайджан и Россия до конца 2019г проведут очередное заседание МПК и 10-й межрегиональный форум – министр экономики

Баку и Москва до конца 2019 года планируют подписать Программу сотрудничества по аграрно-промышленному комплексу (АПК) на 2020-2022 годы, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«В рамках заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, которое состоится до конца 2019 года, мы (Азербайджан и Россия – ИФ) планируем подписать Программу сотрудничества по АПК на 2020-2022 годы»,- сказал Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, сотрудничество в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Россией занимает важное место в сотрудничестве.
«Россия является основным покупателем сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции Азербайджана. В 2018 году в Россию было экспортировано более 560 тыс. тонн продукции. За последние годы из России было закуплено около 900 единиц сельхозтехники различного назначения и более 650 тонн минеральных удобрений»,- отметил он.
Мустафаев также отметил роль межрегионального азербайджано-российского сотрудничества. По его словам, Азербайджан наладил экономические связи с более 80 федеральными субъектами России. С 20 из этих субъектов подписаны соглашения по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
«Приобретший традиционный характер азербайджано-российский межрегиональный форум является важной платформой для расширения сотрудничества с РФ и ее субъектами. В декабре текущего года планируется проведение 10-го форума в Москве»,- отметил он.
Ф.Исазаде
Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2024 г превысит $3 млрд - Мустафаев
Баку и Москва в 2019 г увеличат взаимный товарооборот на 20% - Мустафаев
Укртранснафта и Укртатнафта подписали договор на транспортировку до 1,2 млн т нефти в год на условиях ship-or-pay
Ученые обнаружили на юге Свердловской области "кладбище" пещерных медведей
Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам
ФСРВП направит около 900 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в Баку для семей вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Трамп оспаривал выводы Мэй по отравлению Скрипаля - газета
Приграничный с Таджикистаном афганский уезд Хваджа-Гхар возвращен под контроль правительства
Помпео и премьер Греции обсудили сотрудничество в энергетике
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго