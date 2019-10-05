Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2024 г превысит $3 млрд - Мустафаев

Азербайджан планирует довести в 2023 году ненефтяной экспорт до свыше $3 млрд, заявил агенству «Интерфакс-Азербайджан» министр экономики Шахин Мустафаев.

«За 8 месяцев текущего года Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 15%. В следующем году мы ожидаем рост показателя на 20%. Ожидается, что по итогам 2023 года он превысит $3 млрд», - отметил Мустафаев.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Азербайджан в январе-августе 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 277 млн.

За 8 месяцев этого в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $427,1 млн (рост на 13,8%), Турция – $278,6 млн (рост на 11,5%), Швейцария - $111,5 млн (рост на 20,9%), Грузия - $110,7 млн (рост на 25%), и Италия - $33,5 млн (рост в 2,4 раза).

Таким образом, 33,4% экспорта ненефтяной продукции пришлось на Россию.

Х.Насирзаде