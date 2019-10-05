Трамп оспаривал выводы Мэй по отравлению Скрипаля - газета

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора летом 2018 года с занимавшей тогда пост премьера Великобритании Терезой Мэй выражал сомнения по поводу ее версии о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет в субботу Thw Washington Post.
"Он оспаривал вывод ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления российского шпиона на британской территории", - пишет газета. Она приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники, поясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках Белого дома.
"Трамп был совершенно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников издания.
"Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности властей РФ - ИФ), а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", - добавил он.
Тем не менее, как сообщалось, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипалей".
The Washington Post входит в широкий список СМИ США, которых Трамп обвиняет в публикации фейковых новостей и в выдумывании источников информации.
Интерес к его разговорам с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о проведении расследования по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. В палате представителей сочли, что Трамп злоупотребил властью ради борьбы против политического оппонента и запустили процедуру импичмента.
Белый дом распространил стенограмму летнего разговора Трампа с Зеленским. Из него следует, что Трамп действительно поднимал данную тему, однако давления не оказывал. Зеленский также заявлял, что никто на него не давил.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.
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