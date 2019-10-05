Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.10.2019 21:23

На севере Афганистана уничтожены 42 террориста, еще полсотни ранены

В ходе совместной операции подразделений министерств обороны, внутренних дел и управления национальной безопасности Афганистана на территории уезда Бахарак провинции Тахар (север страны) ликвидированы 42 боевика запрещенного в России террористического движения "Талибан".

"Среди убитых боевиков военный лидер талибов в провинции Бахарак мулла Малук, известный как Илхом. Еще 47 боевиков ранены", - сообщили вечером в субботу в пресс-центре корпуса войск специального назначения национальной армии.

Ранее в субботу начальник пресс-центра МВД Нусрат Рахими сообщил, что в ходе совместной антитеррористической операции в провинции Тахар под контроль правительства возвращен находящийся на границе с Таджикистаном уезд Хваджа-Гхар.

Сообщается, что талибы, покидая уезд, оставили после себя сожженные здания правительственных учреждений и организаций, а также торговые лавки. Совместная операция по очистке территории провинции Тахар от присутствия боевиков началась во вторник. Операцию возглавляют первый заместитель министра обороны Ясин Зия, заместитель министра внутренних дел Сабур Хан.

Талибы атаковали город Талукан, административный центр провинции Тахар и ряд его уездов на прошлой неделе, с целью срыва президентских выборов, которые состоялись 28 сентября. За пост президента боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Мухаммад Ашраф Гани и действующий премьер-министр Абдулла Абдулла. Независимая избирательная комиссия Афганистана обещает объявить предварительные результаты голосований 19 октября, окончательные - 7 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Талибы захватили афганский уезд, приграничный с Таджикистаном Президент Афганистана назвал прекращение огня условием для переговоров с талибами Высокопоставленный член "Талибан" арестован на севере Афганистана с подробной картой афганско-таджикской границы - МВД Талибы подтвердили участие в межафганской встрече в Катаре 7-8 июля Талибы пригрозили афганским СМИ расправой, если они не прекратят показывать "антиталибскую" рекламу Талибы отвергли список из 250 человек, составленный Кабулом для переговоров в Дохе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]