На севере Афганистана уничтожены 42 террориста, еще полсотни ранены

В ходе совместной операции подразделений министерств обороны, внутренних дел и управления национальной безопасности Афганистана на территории уезда Бахарак провинции Тахар (север страны) ликвидированы 42 боевика запрещенного в России террористического движения "Талибан".
"Среди убитых боевиков военный лидер талибов в провинции Бахарак мулла Малук, известный как Илхом. Еще 47 боевиков ранены", - сообщили вечером в субботу в пресс-центре корпуса войск специального назначения национальной армии.
Ранее в субботу начальник пресс-центра МВД Нусрат Рахими сообщил, что в ходе совместной антитеррористической операции в провинции Тахар под контроль правительства возвращен находящийся на границе с Таджикистаном уезд Хваджа-Гхар.
Сообщается, что талибы, покидая уезд, оставили после себя сожженные здания правительственных учреждений и организаций, а также торговые лавки. Совместная операция по очистке территории провинции Тахар от присутствия боевиков началась во вторник. Операцию возглавляют первый заместитель министра обороны Ясин Зия, заместитель министра внутренних дел Сабур Хан.
Талибы атаковали город Талукан, административный центр провинции Тахар и ряд его уездов на прошлой неделе, с целью срыва президентских выборов, которые состоялись 28 сентября. За пост президента боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Мухаммад Ашраф Гани и действующий премьер-министр Абдулла Абдулла. Независимая избирательная комиссия Афганистана обещает объявить предварительные результаты голосований 19 октября, окончательные - 7 ноября.
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