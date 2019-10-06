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СНГ 06.10.2019 10:07

Посольство России в США направило ноту протеста в госдеп в связи с допросом депутата Юмашевой американскими спецслужбами

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке" в воскресенье.

"В связи с допросом депутата Государственной Думы И.А.Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами Посольство направило ноту протеста в госдепартамент", - говорится в сообщении.

В дипведомстве считают такие действия неприемлемыми и рассчитывают, что американской стороной будут даны разъяснения.

"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, выразив мнение, что таким образом США пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс", говорится в сообщении.

"Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - отметил Антонов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДЕПУТАТ, ПОСОЛЬСТВО, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]