Посольство России в США направило ноту протеста в госдеп в связи с допросом депутата Юмашевой американскими спецслужбами

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке" в воскресенье.

"В связи с допросом депутата Государственной Думы И.А.Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами Посольство направило ноту протеста в госдепартамент", - говорится в сообщении.

В дипведомстве считают такие действия неприемлемыми и рассчитывают, что американской стороной будут даны разъяснения.

"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, выразив мнение, что таким образом США пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс", говорится в сообщении.

"Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - отметил Антонов.