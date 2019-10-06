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Регион 06.10.2019 10:40

Сирийские демократические силы пригрозили Анкаре полномасштабной войной в ответ на военную операцию Турции на севере страны

Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что реализация планов Турции о военной операции на севере страны может вылиться в тотальную войну.

"Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и наш народ", - заявил представитель СДС Мустафа Бали.

СДС представляет собой пользующийся поддержкой США альянс антиправительственных сил в Сирии, включающий курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), а также арабских и ассирийских ополченцев.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы готовы к операции по обеспечению безопасности на севере Сирии без согласия США, причем она может стартовать в ближайшее время.

"Мы провели подготовку, разработали план операции. Все необходимые приказы отданы", - приводит агентство ЭФЭ выдержки из выступления Эрдогана.

При этом он подчеркнул, что операция, если будет необходимость, может начаться даже "сегодня или завтра".

Анкара стремиться очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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Тэги: СИРИЯ, СДС, ТУРЦИЯ, ВОЙНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]