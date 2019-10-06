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СНГ 06.10.2019 12:07

Россия и Венесуэла подготовят план сотрудничества до 2030 года - вице-премьер РФ

Российская Федерация и Венесуэла разработают план долгосрочного сотрудничества, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Мой визит в Каракас носил чисто технический характер, мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что стороны обсуждают проекты в самых различных отраслях.

Зампред правительства РФ заявил, что во время визита в Каракас увидел, что ситуация в стране стабильная.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]