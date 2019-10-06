Действия спецслужб США в отношении депутата Госдумы Юмашевой недопустимы и заслуживают осуждения - глава госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценивает действия спецслужб США в отношении депутата Юмашевой как циничную провокацию.

"Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения", - сказал Володин журналистам в воскресенье.

"Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу", - заявил он.

"Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге", - добавил Володин.

"Поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию", - сказал спикер Госдумы.

"Действия Соединённых Штатов Америки - это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств", - заявил Володин.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Посол РФ в США Анатолий Антонов пояснил, что после задержания сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по его утверждению, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".

"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - приводятся слова Антонова в сообщении посольства, опубликованном в "Фейсбуке". Дипломат предположил, что США таким образом пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".

Ранее стало известно, что представители российского МИДа не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" из-за отказа США выдать им визы.

До этого Соединенные Штаты отказали в визах, которые требовались для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.