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СНГ 06.10.2019 14:12

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км, действует "красный код" опасности для авиации

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"По данным спутников, пепловая облачность до 10 км продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана. Может повлиять на международные и низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана "красный код" опасности для авиации.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов в регионе.

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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ВУЛКАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]