Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"По данным спутников, пепловая облачность до 10 км продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана. Может повлиять на международные и низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана "красный код" опасности для авиации.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов в регионе.