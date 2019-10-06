Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ, чтобы разогнать тысячи протестующих против решения властей запретить надевать маски на лица на демонстрациях, сообщает South China Morning Post.
Акция проходит под лозунгом: "Носить маски - не преступление". Она собрала десятки тысяч протестующих в центре Гонконга.
Запрет на ношение на демонстрациях масок вступил в силу в субботу.
Накануне в городе было парализовано движение поездов, закрыты многие банки и магазины. В воскресенье торговые центры частично возобновили работу. Более половины станций метро так и остались закрыты.
В пятницу в Гонконге одобрили предложение о запрете использования масок на акциях протеста. Цель этой меры - упростить установление личности участников беспорядков.
Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.
После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.
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