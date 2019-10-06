Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.10.2019 14:45

Четыре человека стали жертвами стрельбы в Канзас-Сити в США

Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает телеканал CNN.

По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.

Четыре человека погибли от полученных ранений. Еще пятерых госпитализировали, все они в стабильном состоянии.

Полиция пока не задержала стрелка. Данных о его личности и мотивах не поступало.

Также полиция не исключает, что подозреваемый в стрельбе действовал не один. Оперативники изучают записи камер наружного наблюдения. Территория возле бара оцеплена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21 Три человека погибли, 12 ранены в результате стрельбы на фестивале в США - АР Стрельба на востоке США привела к гибели 12 человек, включая стрелявшего Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе Стрельба произошла на объекте компании UPS в Нью-Джерси К стрельбе в чикагской больнице, где погибли четыре человека, привела отмененная помолвка - агентство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]