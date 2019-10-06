Пограничники Азербайджана получили новую заставу на границе с Грузией, включающий комплекс Давид Гареджи

Азербайджан ввел в эксплуатацию новую пограничную заставу «Кешикчи гала» на госгранице с Грузией в Агстафинском районе республики, охватывающую комплекс пещер Кешикчидаг (Давид Гареджи).

По данным пресс-службы Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана, на церемонии открытия заставы, находящейся в подчинении шамкирского погранотряда, принял участие глава ведомства генерал-полковник Эльчин Гулиев и глава Исполнительной власти Агстафы.

В ходе выступления Гулиев отметил успешную реализацию стратегии по охране госграницы, возложенную на ведомство со стороны руководства республики.

«Азербайджано-грузинская госграница является границей стратегического партнерства. Азербайджанские пограничники осуществляют взаимовыгодное сотрудничество высокого уровня с грузинскими коллегами»,- сказал Гулиев, слова которого приводит пресс-служба ГПС.

Застава оснащена всем необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям. Она находится на высоте 850 м. над уровнем моря и охватывает большую географическую область, включая государственную границу с Грузией, историко-культурный заповедник «Кешикчидаг».

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года государственной комиссией по делимитации и демаркации. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая 2019 года в Баку.

14 июля 2019 года группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и оскорбила их. В связи с инцидентом представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, в ходе которой совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи.

Личный состав ГПС Азербайджана предпринял неотложные меры и обеспечил меры безопасности на территории.

15 июля МИД Азербайджана вызвал посла Грузии в Баку и потребовал противоположную сторону провести соответствующее разбирательство по инциденту и проинформировать азербайджанскую сторону о проделанной работе. Внешнеполитическое ведомство расценило инцидент, как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя государствами.

16 июля замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что какие-либо религиозно-культурные и другие не правовые факты не могут составлять основу делимитации границ. «Территория, охватывающая комплекс пещер Кешикчидаг (Давид Гареджи) по всем существующим правовым документам и фактическому использованию всегда относился к Азербайджану», - заявил Халафов.

Он подчеркнул, что эта территория обозначалась, как территория Азербайджана в топографических дежурных картах, утвержденных в 1963 году Верховным Советом Грузии.

Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.

Х.Насирзаде