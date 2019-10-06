Нефтяной министр Ирана встретился с коллегой из Саудовской Аравии, уверил в дружбе

Министр нефти Ирана Бижан Зангане встретился на "Российской энергетической неделе" (РЭН) в Москве со своим визави из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом, передает агентство Shana.
"Я заскочил к министру энергетики Саудовской Аравии в Москве (во время РЭН-2019 - ИФ) и сказал ему, что мы были друзьями свыше 22 лет и нет проблем, чтобы встретиться с ним. У нас нет разногласий с Саудовской Аравией. Мы хотим быть друзьями со всеми в регионе, и они не должны считать нас своими врагами. Наш общий враг находится за пределами региона", - передает агентство слова иранского министра.
Зангане неоднократно ранее высказывал критику в адрес ОПЕК, неформальным лидером которой является Саудовская Аравия, что организация стала действовать в интересах некоторых ее членов после того, как Иран подпал под нефтяные санкции США, а другие страны смогли нарастить добычу нефти.
В середине сентября нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке с воздуха, лишившей страну более половины добывающих мощностей.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что в случае доказательства полновесного участия Тегерана в атаке на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военное действие.
"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства", - сказал Адель аль-Джубейр в интервью CNN.
"Но совершение атаки с вашей (Ирана - ИФ) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это (нападение - ИФ) будет расценено как акт войны", - заявил он каналу.
Он заявил журналистам ранее, что сейчас Эр-Рияд ждет результатов расследования нападения, и что Саудовская Аравия предложила представителям международного сообщества присоединиться к разбирательству.
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