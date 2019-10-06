Зеленский не чувствует давления Трампа по делу Байдана

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает давление со стороны американского лидера Дональда Трампа в вопросе расследования против одного из его потенциальных конкурентов на выборах в 2020 году Джо Байдена.

"На меня никогда не оказывали давления, и не навязывались никакие условия (для проведения встречи с Трампом или договоренностей о поставках взамен оружия - ИФ)", - сказал Зеленский в интервью японскому информационному агентству Kyodo News.

Он подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины будет рассматривать любые просьбы своих коллег из США о сотрудничестве в проведении расследований "в соответствии с нашими законами", если они будут основаны на "международном праве".

Зеленский отметил, что, если правоохранители США нуждаются в помощи по этому вопросу и предпримут необходимые шаги, Украина "может сделать это, создав совместный следственный комитет".

Он уточнил, что в соответствии с Конституцией Украины президент не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретные дела.

Зеленский заявил, что "Украина не должна быть втянута в скандалы, связанные с президентскими выборами", отметив, что каждый политический лагерь или институция публикуют информацию в своих личных интересах.

Президент Украины также опроверг сообщения американских СМИ о том, что просьбы Трампа были условиями для приглашения Зеленского в Белый дом или для продажи противотанковые ракеты Javelin Украине.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

В то же время, согласно стенограмме, Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании Burisma, связанной с Хантером Байденом, и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для проведения этого расследования.

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский.

Некоторые СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.