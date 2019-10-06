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СНГ 06.10.2019 19:37

Обвинения Трампа в сговоре с Москвой были лишь предлогом для сдерживания России, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин усомнился в дальновидности тех представителей американского истеблишмента, которые путем давления на лидера США Дональда Трампа выступают за сдерживание России.

"Только на основании предположения о нашем сговоре с Трампом были введены санкции", - сказал Путин в беседе с американским журналистом Киром Симмонсом в кулуарах Российской энергетической недели, кадры которой были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин отметил, что расследование спецпрокурора Мюллера не нашло подтверждения этому сговору. "Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас, и чтобы оказать давление на Трампа", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "те, кто это делают, не смотрят даже на один шаг вперед".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]