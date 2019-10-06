Обвинения Трампа в сговоре с Москвой были лишь предлогом для сдерживания России, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин усомнился в дальновидности тех представителей американского истеблишмента, которые путем давления на лидера США Дональда Трампа выступают за сдерживание России.

"Только на основании предположения о нашем сговоре с Трампом были введены санкции", - сказал Путин в беседе с американским журналистом Киром Симмонсом в кулуарах Российской энергетической недели, кадры которой были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин отметил, что расследование спецпрокурора Мюллера не нашло подтверждения этому сговору. "Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас, и чтобы оказать давление на Трампа", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "те, кто это делают, не смотрят даже на один шаг вперед".