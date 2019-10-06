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Регион 06.10.2019 16:58

Глава КСИР прогнозирует "крах могущества" США из-за отсутствия у Вашингтона стратегии

Отсутствие стратегии у США приведет к краху могущества этой страны, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, которого цитирует агентство "Мехр".

"Взгляните на сегодняшнюю философии Америки. У нее стильный облик, но в основе ее лежит тирания. Отсутствие стратегии у страны - это начало ее постепенного краха, и это происходит с Америкой. Наша (иранская - ИФ) философия заключается в том, чтобы защищать жертв тирании и рисковать своей жизнью ради спасения других. Это победная стратегия", - сказал Салами в воскресенье.

Он отметил, что "все великие государства мира потерпели крах и будут терпеть крах из-за своих ошибок". "Такова история", - подчеркнул высокопоставленный иранский военнослужащий.

Также он раскритиковал иностранные СМИ, сравнив их с паутиной. Но Салами убежден, что, рассказывая правду, можно "победить" такие СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, КСИР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]