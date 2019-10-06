Отсутствие стратегии у США приведет к краху могущества этой страны, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, которого цитирует агентство "Мехр".

"Взгляните на сегодняшнюю философии Америки. У нее стильный облик, но в основе ее лежит тирания. Отсутствие стратегии у страны - это начало ее постепенного краха, и это происходит с Америкой. Наша (иранская - ИФ) философия заключается в том, чтобы защищать жертв тирании и рисковать своей жизнью ради спасения других. Это победная стратегия", - сказал Салами в воскресенье.

Он отметил, что "все великие государства мира потерпели крах и будут терпеть крах из-за своих ошибок". "Такова история", - подчеркнул высокопоставленный иранский военнослужащий.

Также он раскритиковал иностранные СМИ, сравнив их с паутиной. Но Салами убежден, что, рассказывая правду, можно "победить" такие СМИ.