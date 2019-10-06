Шансы на проведение в ближайшем будущем нормандского саммита увеличиваются, заявляют в Москве

В Кремле считают, что после подписания Киевом "формулы Штайнмайера" шансы на организацию саммита в нормандском формате возросли.

"Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Цитаты приводятся на сайте телеканала "Россия 1".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире передачи заявил, что встреча состоится, "когда президенты решат".