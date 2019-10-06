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СНГ 06.10.2019 20:42

Шансы на проведение в ближайшем будущем нормандского саммита увеличиваются, заявляют в Москве

В Кремле считают, что после подписания Киевом "формулы Штайнмайера" шансы на организацию саммита в нормандском формате возросли.

"Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Цитаты приводятся на сайте телеканала "Россия 1".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире передачи заявил, что встреча состоится, "когда президенты решат".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НОРМАНДИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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