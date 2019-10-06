Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для установки новых аккумуляторов солнечных панелей

Американские астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки нового комплекта аккумуляторов для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Это 219-й выход в космос в истории станции. Астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган отправились за пределы МКС из американского шлюза Quest в 14:39 мск.
В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны будут заменить два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.
Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.
В октябре планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос, чтобы продолжить замену аккумуляторов на ферме станции. Еще пять выходов в космос в предстоящие месяцы запланированы для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.
Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили первые шесть таких аккумуляторов. Замена аккумуляторов продолжилась в текущем году в ходе трех выходов астронавтов в открытый космос.
Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.
После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.
Приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства – президент Азербайджана
Санкции не помеха развитию отношений Баку и Москвы - Алиев
Пограничники Азербайджана получили новую заставу на границе с Грузией, включающий комплекс Давид Гареджи
Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2024 г превысит $3 млрд - Мустафаев
Баку и Москва в 2019 г увеличат взаимный товарооборот на 20% - Мустафаев
Укртранснафта и Укртатнафта подписали договор на транспортировку до 1,2 млн т нефти в год на условиях ship-or-pay
Ученые обнаружили на юге Свердловской области "кладбище" пещерных медведей
Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам
ФСРВП направит около 900 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в Баку для семей вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго