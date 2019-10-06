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Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для установки новых аккумуляторов солнечных панелей

Американские астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки нового комплекта аккумуляторов для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это 219-й выход в космос в истории станции. Астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган отправились за пределы МКС из американского шлюза Quest в 14:39 мск.

В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны будут заменить два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

В октябре планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос, чтобы продолжить замену аккумуляторов на ферме станции. Еще пять выходов в космос в предстоящие месяцы запланированы для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили первые шесть таких аккумуляторов. Замена аккумуляторов продолжилась в текущем году в ходе трех выходов астронавтов в открытый космос.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

США-NASA-МКС-ВЫХОД-2
06.10.2019 14:55:01 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА, ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для установки новых аккумуляторов солнечных панелей (версия 2)

(добавлен текст после 4 абзаца)

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты в воскресенье вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки нового комплекта аккумуляторов для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это 219-й выход в космос в истории станции. Астронавты Кристина Кох и Эндрю Морган отправились за пределы МКС из американского шлюза Quest в 14:39 мск.

В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны будут заменить два старых никель-водородных аккумулятора на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

В октябре планируется осуществить еще четыре выхода в открытый космос, чтобы продолжить замену аккумуляторов на ферме станции. Еще пять выходов в космос в предстоящие месяцы запланированы для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили первые шесть таких аккумуляторов. Замена аккумуляторов продолжилась в текущем году в ходе трех выходов астронавтов в открытый космос.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, NASA, МКС, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]