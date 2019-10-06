Около 10 тыс. человек в Киеве пришли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

Около 10 тыс. человек собрались на площади Независимости в центре Киева, где в воскресенье проходит акция протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", митинг под лозунгом "Остановим капитуляцию!" начался около полудня. Участники акции почтили память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе минутой молчания. К 14:00 на площади собрались около 10 тыс. человек, общественный порядок обеспечивают 300 сотрудников полиции.

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 тыс. человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Участники акции протеста выступают категорически против реализации "формулы Штайнмайера", предоставления особого статуса для Донбасса и отвода украинских войск от линии разграничения в рамках урегулирования на востоке стране. Люди, собравшиеся на митинг в центре Киева, считают, что эти решения украинских властей являются "капитуляцией" и предательством национальных интересов.

Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения на Донбассе - это непродуманный шаг новой власти Украины, который может привести к потере территорий, заявила пришедшая на акцию народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии телеканалу "Прямой".

"Волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого (Луганская область - ИФ) отказываются оставаться в городе после того, как оттуда уйдут украинские военные. Это очень ошибочный сигнал, потому что мы понимаем, что они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных", - сказала Фриз.

Она также отметила, что отвод украинских войск планируется осуществить "прямо в чистое поле".

"Это абсолютно непродуманная, ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать "Нет капитуляции", потому что нам не нужен мир такой ценой, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, которая будет покинута нашими военными", - сказала Фриз.

Украинское общество не поддерживает действий власти и это может перейти в сопротивление, добавила она.

"Ни военные, ни гражданские не поддерживают действия власти, это может вылиться в сопротивление к действиям власти и неприятие того, что делает власть. Мы говорим о необходимости остановиться и учесть мнение активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, братьев, родных, знают, какую цену Украина в течение шести лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободным, независимым и суверенным государством", - добавила Фриз.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в стране.

Зеленский заявил, что не будет "никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов". "Никаких "договорняков" и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира", - подчеркнул он.