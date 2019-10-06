РФ заявляет решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Юмашевой - МИД

В Москве возмущены задержанием в аэропорту Нью-Йорка и допросом ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, считают произошедшее враждебной акцией, заявляют в МИД РФ.
"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США", - отметили в ведомстве.
"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому - срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", - говорится в сообщении.
"В Москве глубоко возмущены произошедшим. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", - добавили в МИД РФ.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
"В связи с допросом депутата Государственной Думы И.А.Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами Посольство направило ноту протеста в госдепартамент", - говорилось в сообщении в фейсбуке посольства.
"Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, выразив мнение, что таким образом США пытаются сорвать форум "Диалог Форт-Росс".
"Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево", - отметил Антонов.
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