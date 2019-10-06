Санкции не помеха развитию отношений Баку и Москвы - Алиев

Азербайджан считает Россию одним из важнейших партнеров, заявил президент Ильхам Алиев.

«У нас также тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ, естественно, СНГ, очень тесные торгово-экономические отношения. Рост товарооборота в этом году более 20%. Многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Сотрудничество в энергетике, транспорте, гуманитарная сфера, ВТС, туризм. То есть, легче назвать те сферы, где мы не сотрудничаем. Поэтому еще раз хочу сказать, что Азербайджан, страна, проводящая независимый внешнеполитический курс, считает Россию одним из важнейших партнеров, добрым другом, соседом», - сказал Алиев в интервью программе «Вести» на канале «Россия-1».

По его словам, санкционный режим в отношении России, «совершенно не мешает» развитию отношений между Баку и Москвой.

«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными. Мы сотрудничаем и на международных площадках, и поддерживаем друг друга. Должен сказать, что во время июньской сессии ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении российской делегации, азербайджанская делегация в полном составе в Страсбурге проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов