Приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства – президент Азербайджана

Приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Россия - крупнейшая страна мира и поэтому, конечно же, роль России не только в делах азиатского континента, но и в глобальном мире очень велика. Она растет, и потенциал, и мощь России увеличиваются», - сказал Алиев в интервью российскому телеканалу «Первый».

При этом президент отметил, что в мировой политике главным должен оставаться принцип соблюдения норм международного права. «К сожалению, они грубо нарушаются и существует выборочный подход к уважению этих принципов. Азербайджан как страна, которая пострадала от несоблюдения принципов международного права, в том числе в связи с оккупацией Арменией нашей территории, конечно же, на всех международных площадках отстаивает приоритет международного права. Совет Безопасности ООН иной раз выполняет резолюции в течение дней, а в нашем случае они остаются на бумаге более 25 лет. Тем самым в определенной степени дискредитируется этот ведущий мировой институт», - подчеркнул глава государства.

По мнению Алиева, приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства. «Но реалии таковы, что этого не происходит. От такой страны, как Азербайджан, мало что зависит в глобальных мировых делах. Поэтому ведущие страны мира, думаю, на них ложится основная ответственность и задача для того, чтобы принципы мироустройства соблюдались», - добавил президент.

Он отметил, что Азербайджан географически расположен между Востоком и Западом. «Поэтому мы участвуем как в международных организациях, объединяющих страны Востока, так и, например, в такой организации, как Совет Европы. География, естественно, влияла и влияет на геополитику. Сегодня Азербайджан использует свое географическое положение, и считаю, что сумел добиться того, что и в гуманитарной сфере, и в транспортной сфере, и во всех других сферах мы сегодня играем определенную роль в налаживании диалога между странами Востока и Запада», - сказал Алиев.

Президент в интервью коснулся и двусторонних азербайджано-российских отношений. «Что касается наших двусторонних отношений, то они очень позитивные, имеют очень хорошую динамику, охватывают практически все сферы жизни и очень доверительные. Мои личные встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в прошлом году их было четыре, в этом году две, они дают очень серьезный импульс развитию двустороннего взаимодействия и также позитивно влияют и на ситуацию в нашем регионе», - отметил президент Азербайджана.

А.Азизов