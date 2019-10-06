Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

Глава Минэнерго США Рик Перри действительно просил президента США Дональда Трампа поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил обсудить с Киевом темы энергетики и экономики, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя министра.
"Министр Перри полностью поддерживал и поощрял президента (к разговору - ИФ) с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием", - приводит агентство заявление представителя Минэнерго США Шайлин Хайнс.
Агентство со ссылкой на источники сообщает, что в минувшую пятницу Трамп заявил республиканцам в Палате представителей США, будто это Перри просил его связаться с Зеленским по телефону.
Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Интерес к разговорам американского президента с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины по вопросу о проведении расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. В Палате представителей сочли, что Трамп злоупотребил властью ради борьбы против политического оппонента и запустили процедуру импичмента.
Из стенограммы следует, что американский президент в беседе касался дел бывшего вице-президента США Байдена и его сына на Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.
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