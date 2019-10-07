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Дальнее зарубежье 07.10.2019 08:35

Трамп обвинил информаторов о телефонном звонке с президентом Украины в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что два информатора по жалобе в связи с Украиной и их адвокат поддерживают демократов.

"Тот же самый адвокат-демократ для обоих осведомителей? Все поддерживают Обаму (Барак Обама - бывший президент США) и коррумпированную Хиллари (Клинтон). Охота на ведьм!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее после того, как появилась информация о втором осведомителе, который также может сообщить подробности о звонке Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, Белый дом выступил в защиту президента США.

"Не имеет значения, сколько людей решат назвать себя осведомителями о том же телефонном звонке - звонке, который президент уже обнародовал - это не меняет того факта, что он не сделал ничего плохого", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что еще один информатор подал жалобу в рамках скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, его принял генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон.

По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.

Согласно сообщению, новый информатор является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами напрямую этот человек пока не контактировал. Зайд также представляет интересы первого информатора по этому делу.

Сообщение о разговоре Трампа и Зеленского о сыне бывшего экс-президента США Байдена ранее передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в США сочли, что президент в этом случае пользовался своей должностью не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей. В итоге в Палате представителей запустили процедуру импичмента против Трампа.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ИНФОРМАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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