Трамп обвинил информаторов о телефонном звонке с президентом Украины в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что два информатора по жалобе в связи с Украиной и их адвокат поддерживают демократов.
"Тот же самый адвокат-демократ для обоих осведомителей? Все поддерживают Обаму (Барак Обама - бывший президент США) и коррумпированную Хиллари (Клинтон). Охота на ведьм!" - написал Трамп в твиттере.
Ранее после того, как появилась информация о втором осведомителе, который также может сообщить подробности о звонке Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, Белый дом выступил в защиту президента США.
"Не имеет значения, сколько людей решат назвать себя осведомителями о том же телефонном звонке - звонке, который президент уже обнародовал - это не меняет того факта, что он не сделал ничего плохого", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что еще один информатор подал жалобу в рамках скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского, его принял генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон.
По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.
Согласно сообщению, новый информатор является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами напрямую этот человек пока не контактировал. Зайд также представляет интересы первого информатора по этому делу.
Сообщение о разговоре Трампа и Зеленского о сыне бывшего экс-президента США Байдена ранее передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в США сочли, что президент в этом случае пользовался своей должностью не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей. В итоге в Палате представителей запустили процедуру импичмента против Трампа.
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