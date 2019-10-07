Россия готова гарантировать невмешательство во внутренние дела США - посол РФ

Россия предлагала США обменяться обязательствами о невмешательстве во внутренние дела друг друга и все еще готова дать такие гарантии, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на форуме "Диалог Форт-Росс".

"Давно предлагаем обменяться письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга - по образцу обмена личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 году. К слову, в те годы на этом настаивал Вашингтон. Мы такие гарантии дать готовы. Однако позитивной реакции пока не увидели", - приводятся его слова на странице российского посольства в фейсбуке.

Также Антонов напомнил о предложении создать совместную российско-американскую рабочую группу по кибербезопасности.

"В данном контексте подтверждаем предложение о создании рабочей группы по кибербезопасности. Профессиональная работа по этому направлению поможет снять озабоченности и недопонимания", - сказал он.