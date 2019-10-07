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Дальнее зарубежье 07.10.2019 08:50

Россия готова гарантировать невмешательство во внутренние дела США - посол РФ

Россия предлагала США обменяться обязательствами о невмешательстве во внутренние дела друг друга и все еще готова дать такие гарантии, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на форуме "Диалог Форт-Росс".

"Давно предлагаем обменяться письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга - по образцу обмена личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 году. К слову, в те годы на этом настаивал Вашингтон. Мы такие гарантии дать готовы. Однако позитивной реакции пока не увидели", - приводятся его слова на странице российского посольства в фейсбуке.

Также Антонов напомнил о предложении создать совместную российско-американскую рабочую группу по кибербезопасности.

"В данном контексте подтверждаем предложение о создании рабочей группы по кибербезопасности. Профессиональная работа по этому направлению поможет снять озабоченности и недопонимания", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ, НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]