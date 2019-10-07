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СНГ 07.10.2019 08:58

В поздравлении Путину президент Киргизии Жээнбеков отметил качественно новый уровень отношений с Россией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Благодаря вашему личному вниманию и конструктивному подходу к развитию киргизско-российского сотрудничества, отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень. Глубоко убежден, что многовековые узы дружбы и единая история послужат основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Российской Федерацией", - отмечается в послании киргизского лидера.

Также глава государства сказал: "Ваша мудрая и многогранная политика, отличающаяся высокой степенью дальновидности и масштабностью поставленных задач, направленная на всестороннее развитие и процветание России, пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообщества".

Жээнбеков пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]