В поздравлении Путину президент Киргизии Жээнбеков отметил качественно новый уровень отношений с Россией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Благодаря вашему личному вниманию и конструктивному подходу к развитию киргизско-российского сотрудничества, отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень. Глубоко убежден, что многовековые узы дружбы и единая история послужат основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Российской Федерацией", - отмечается в послании киргизского лидера.

Также глава государства сказал: "Ваша мудрая и многогранная политика, отличающаяся высокой степенью дальновидности и масштабностью поставленных задач, направленная на всестороннее развитие и процветание России, пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообщества".

Жээнбеков пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.