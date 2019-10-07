Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8666 RUR   0.0263 GBR   2.0958 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 0.36 Brent 58.37 0.66

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.10.2019 13:29

Экс-президент Армении Кочарян, находящийся под стражей, направил поздравления президенту РФ

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом в рамках дела о свержении конституционного строя, направил свои поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину.

"Поздравив президента Российской Федерации с днем рождения, Роберт Кочарян пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов во благо России", - сообщили в понедельник в канцелярии экс-президента.

Бывший президент Армении был арестован в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Во время визита в Ереван 1 октября Владимир Путин встретился с супругой арестованного президента Беллой Кочарян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Защита экс-президента Армении Кочаряна ходатайствует о его немедленном освобождении Экс-президент Армении Кочарян обвиняется во взятке $3 млн - Генпрокуратура Суд Армении оставил под арестом экс-президента Кочаряна Третья жалоба на арест экс-президента Армении Кочаряна зарегистрирована в ЕСПЧ - адвокаты Премьер Армении дал показания по "делу 1 марта" Программа Пашиняна по Карабаху неизвестна - Тер-Петросян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]