Экс-президент Армении Кочарян, находящийся под стражей, направил поздравления президенту РФ

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом в рамках дела о свержении конституционного строя, направил свои поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину.

"Поздравив президента Российской Федерации с днем рождения, Роберт Кочарян пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и больших успехов во благо России", - сообщили в понедельник в канцелярии экс-президента.

Бывший президент Армении был арестован в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Во время визита в Ереван 1 октября Владимир Путин встретился с супругой арестованного президента Беллой Кочарян.