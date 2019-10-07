Медведев поздравил Путина с днем рождения

Премьер РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, который глава государства отмечает 7 октября.

"Медведев поздравил президента по телефону, пожелал ему здоровья и успехов в работе на благо России", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

В понедельник президенту исполняется 67 лет.

В выходные, предшествовавшие дню рождения, Путин провел в тувинской тайге так же, как и в прошлом году. Путин отдыхал в Сибири в кампании министра обороны Сергея Шойгу. Кадры выходных Путина, проведенных в тайге, распространила пресс-служба президента.