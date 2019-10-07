Медведев поздравил Путина с днем рождения

Премьер РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, который глава государства отмечает 7 октября.
"Медведев поздравил президента по телефону, пожелал ему здоровья и успехов в работе на благо России", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
В понедельник президенту исполняется 67 лет.
В выходные, предшествовавшие дню рождения, Путин провел в тувинской тайге так же, как и в прошлом году. Путин отдыхал в Сибири в кампании министра обороны Сергея Шойгу. Кадры выходных Путина, проведенных в тайге, распространила пресс-служба президента.
Ракетные и артиллерийские войска поразили цели условного противника в зоне карабахского конфликта - Минобороны Азербайджана
Генсек ССТГ отметил «фактор Алиева» в становлении тюркского союза
Азербайджан в 2020г проведет конкурс с целью создания банка кадровых резервов из числа перспективных руководителей
Кыргызстан рассчитывает увеличить транзит грузов через Азербайджан и на создание СП
Газпромбанк предлагает реализовать в Азербайджане ряд инновационных продуктов
Бабаев во вторник посетит с визитом Иран
Государственное морское агентство Азербайджана предупредило службы на морских нефтегазовых платформах об усилении ветра на Каспии до 30 м/с
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялись торжества по случаю Дня учителя
В РИКЦ в Баку состоялся тематический вечер, посвященный поэту Сергею Есенину и скульптору Степану Эрьзи
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго