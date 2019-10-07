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СНГ 07.10.2019 13:45

Медведев поздравил Путина с днем рождения

Премьер РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, который глава государства отмечает 7 октября.

"Медведев поздравил президента по телефону, пожелал ему здоровья и успехов в работе на благо России", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

В понедельник президенту исполняется 67 лет.

В выходные, предшествовавшие дню рождения, Путин провел в тувинской тайге так же, как и в прошлом году. Путин отдыхал в Сибири в кампании министра обороны Сергея Шойгу. Кадры выходных Путина, проведенных в тайге, распространила пресс-служба президента.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]