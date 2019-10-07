Министр энергетики США: Nord Stream 2 увеличит влияние России на внешнюю политику ЕС

Министр энергетики США Рик Перри считает, что газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", - сказал Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе в понедельник.

В результате реализации проекта "Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", заявил он.

Кроме того, по словам министра, газопроводы Nord Stream и Turk Stream ("Турецкий поток"), которые прокладываются из России в Германию и Турцию, "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

В совместной декларации, которую подписали в Вильнюсе Перри и министры Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США будут оказывать Балтийским странам стратегическую и техническую поддержку и помогут защитить их энергетическую инфраструктуру от кибернетических атак после их отключения от постсоветской системы и синхронизации с сетями Западной Европы.

В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно "повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии".

Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией. "Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США", - сказал журналистам литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, за полгода намечается создать платформу сотрудничества специалистов.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил на форуме, что диалог США и Европы в энергетике в настоящее время особенно важен в плане обеспечения безопасности Балтийских стран и Литвы.

"Фрагментированная инфраструктура, стремящиеся оказывать влияние поставщики энергии и кибернетические вызовы, привлечение инвестиций и модернизация сектора - это вызовы, с которыми сталкиваются многие государств", - сказал Науседа. - Мы стремимся к более диверсифицированному, лучше интегрированному, основанному на инновациях и конкурентному рынку энергии. Нам также нужно общее, основанное на чистой энергии будущее".

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергосистемы и зависимы от российской энергосети. Чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.