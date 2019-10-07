Террористическая угроза во Франции серьезно возросла - глава МВД

Уровень террористической угрозы во Франции сменился с "высокого" на "очень высокий", заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в понедельник в интервью радиостанции France Inter.
"Практически каждый день происходят задержания при расследовании дел, связанных с усилением радикальных настроений", - сказал министр.
Он добавил, что с 2003 года полиция Франции предотвратила 59 терактов, в том числе три с начала этого года.
Он подтвердил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на такие призывы. При этом он выразил сожаление, что не удалось предотвратить террористическое нападение на полицейских в Париже на прошлой неделе.
В минувший четверг вооруженный ножом 45-летний мужчина напал на своих сослуживцев в префектуре полиции Парижа. В результате террористической атаки погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь.
Газета "Фигаро" сообщало, что мужчина, напавший на своих коллег, полтора года назад принял ислам. В качестве основной версии произошедшего рассматривается конфликт нападавшего с его коллегами. Нападавший был застрелен на месте.
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