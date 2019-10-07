Нидерланды больше не хотят, чтобы их называли Голландией

Власти Нидерландов в рамках национального ребрендинга решили полностью отказаться от названия Голландия, сообщает газета The Guardian.

Кампания по изменению международного имиджа Нидерландов, согласованная правительством, представителями крупного бизнеса и Советом по туризму, начнется уже в конце этого года.

В ее рамках, в частности, название Нидерланды станет официальным брендом на конкурсе Евровидение в Роттердаме в мае следующего года, а затем на Олимпийских играх в Токио летом. Национальная футбольная команда, которую на международных соревнованиях часто называют голландской, теперь будет нидерландской.

Цель ребрендинга - сместить акценты с традиционного имиджа Голландии как страны с легким доступом к наркотикам и кварталами "Красных фонарей".

"Мы хотим представлять нашу страну как открытую, инновационную и инклюзивную. Задача ребрендинга - стимулировать рост экспорта, туризма, развитие спорта, а также распространение голландской культуры, норм и ценностей", - цитирует газета пресс-секретаря министерства иностранных дел Нидерландов.

Она подчеркнула, что с этой целью было подписано специальное соглашение между правительством, Советом по туризму, крупнейшими работодателями и профсоюзами.

Южная и Северная Голландия - это лишь 2 из 12 провинций Нидерландов, расположенные на побережье Северного моря. Исторически они были самыми экономически и промышленно развитыми, и потому приобрели наибольшую известность за пределами страны. В русском языке название Голландия получило распространение после поездки в Нидерланды Петра Первого, который также больше всего времени провел в одноименных регионах.

Официальное название страны Нидерланды переводится как "нижние земли", оно появилось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.