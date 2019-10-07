Азербайджан и Россия могут расширить деятельность в сфере нефтяного машиностроения, производства сельхозтехники – Катырин

Торгово-промышленная палата России отмечает важность увеличения числа успешных совместных проектов с Азербайджаном, заявил президент ТПП Сергей Катырин.

"Нынешние договоренности открывают долгосрочные перспективы для предпринимательства наших стран. Дополнительными точками соприкосновения для бизнеса России и Азербайджана могут стать информационно-коммуникационные технологии, нефтяное машиностроение, судостроение, производство сельскохозяйственной техники и грузовых вагонов, создание центра обслуживания вертолётов и многое другое", - заявил Катырин в интервью журналу The Business Guide - Azerbaijan.

Катырин отметил, что уже сейчас в Азербайджане работает более 750 компаний, в том числе около 300 – со 100%-ым российским капиталом, с свыше 450 – в формате совместных предприятий.

"Я уверен, что успешных совместных проектов может стать больше. И здесь главное помочь бизнесу наладить контакты друг с другом и выйти на взаимовыгодные соглашения", - отметил Катырин.

А.Мамедов