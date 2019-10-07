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СНГ 07.10.2019 13:30

Главы МИД стран СНГ обсудят в Ашхабаде перспективы сотрудничества и укрепление безопасности

Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ состоится 10 октября в Ашхабаде, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане.

"На повестке дня глав внешнеполитических ведомств широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Содружества, согласование ряда решений, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений государств-участников в области безопасности", - сказал Смадияров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СНГ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]