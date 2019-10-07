Главы МИД стран СНГ обсудят в Ашхабаде перспективы сотрудничества и укрепление безопасности

Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ состоится 10 октября в Ашхабаде, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане.

"На повестке дня глав внешнеполитических ведомств широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Содружества, согласование ряда решений, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений государств-участников в области безопасности", - сказал Смадияров.