Бабаев во вторник посетит с визитом Иран

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев 8 октября совершит визит в Иран, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Министр труда посетит во вторник Иран с однодневным визитом. В рамках визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества», - сообщил источник.
Х.Насирзаде
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