Бабаев во вторник посетит с визитом Иран

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев 8 октября совершит визит в Иран, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Министр труда посетит во вторник Иран с однодневным визитом. В рамках визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества», - сообщил источник.

Х.Насирзаде