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Социум 07.10.2019 13:40

Бабаев во вторник посетит с визитом Иран

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев 8 октября совершит визит в Иран, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Министр труда посетит во вторник Иран с однодневным визитом. В рамках визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества», - сообщил источник.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, МИНТРУДА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]