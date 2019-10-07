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Транспорт и связь 07.10.2019 14:17

Кыргызстан рассчитывает увеличить транзит грузов через Азербайджан и на создание СП

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана обратилось к правительству Азербайджана с просьбой увеличить квоту на транзитные перевозки.

Заместитель транспорта и дорог Кыргызстана Женишбек Ногойбаев попросил у правительства Азербайджана увеличить квоту на транзитные перевозки. С таким предложением он выступил в понедельник в Бишкеке на 3-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном.

По его словам, которые приводит сайт www.tazabek.kg, на сегодня у Кыргызстана имеется 50 квот на транзитные перевозки.

«Нам выдано 50 квот, они полностью уже задействованы. Мы обращались в вашу страну, чтобы вы нам добавили еще квоты. В октябре мы ожидаем транспортную делегацию из Азербайджана. По прибытию этой делегации мы надеемся, что разрешение на получение дополнительных квот на перевозки будут удовлетворены», - сказал он.

Кроме того, в ходе заседания МПК заместитель министра экономики Кыргызстана Султан Ахматов предложил создать совместные предприятия в сельскохозяйственной сфере.

По его словам, Кыргызстан является членом ЕАЭС, что является дополнительным плюсом в международном сотрудничестве.

Он также подчеркнул, что швейная продукция Кыргызстана пользуется хорошим спросом в Казахстане и предложил создать швейные СП.

Также представители Кыргызстана выразили заинтересованность в инвестициях. В частности, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адылбек Шумкарбек рассказал об инвестиционных возможностях Кыргызстана. По его словам, в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции имеются налоговые преференции. «В Кыргызстане существуют специальные экономические зоны, где предприятия полностью освобождены от налогов, также здесь существуют большие преференции в области таможенных пошлин», - сказал глава агентства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТРАНЗИТ, ГРУЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]