Кыргызстан рассчитывает увеличить транзит грузов через Азербайджан и на создание СП

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана обратилось к правительству Азербайджана с просьбой увеличить квоту на транзитные перевозки.
Заместитель транспорта и дорог Кыргызстана Женишбек Ногойбаев попросил у правительства Азербайджана увеличить квоту на транзитные перевозки. С таким предложением он выступил в понедельник в Бишкеке на 3-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном.
По его словам, которые приводит сайт www.tazabek.kg, на сегодня у Кыргызстана имеется 50 квот на транзитные перевозки.
«Нам выдано 50 квот, они полностью уже задействованы. Мы обращались в вашу страну, чтобы вы нам добавили еще квоты. В октябре мы ожидаем транспортную делегацию из Азербайджана. По прибытию этой делегации мы надеемся, что разрешение на получение дополнительных квот на перевозки будут удовлетворены», - сказал он.
Кроме того, в ходе заседания МПК заместитель министра экономики Кыргызстана Султан Ахматов предложил создать совместные предприятия в сельскохозяйственной сфере.
По его словам, Кыргызстан является членом ЕАЭС, что является дополнительным плюсом в международном сотрудничестве.
Он также подчеркнул, что швейная продукция Кыргызстана пользуется хорошим спросом в Казахстане и предложил создать швейные СП.
Также представители Кыргызстана выразили заинтересованность в инвестициях. В частности, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адылбек Шумкарбек рассказал об инвестиционных возможностях Кыргызстана. По его словам, в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции имеются налоговые преференции. «В Кыргызстане существуют специальные экономические зоны, где предприятия полностью освобождены от налогов, также здесь существуют большие преференции в области таможенных пошлин», - сказал глава агентства.
Б.Рустамбеков
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