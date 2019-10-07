Генсек ССТГ отметил «фактор Алиева» в становлении тюркского союза

Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдад Амреев убежден, что ССТГ вступил «в этап большой интеграции».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку Амреева.
Собеседники, в том числе, обсудили вопросы подготовки и проведения Саммита ССТГ, который пройдет в 15 октября 2019 года в Баку.
«Мы (тюркоязычные государства – ИФ) завершили период становления. Теперь мы переходим к новому этапу - этапу большой интеграции», - заявил Амреев на встрече с Алиевым.
Он подчеркнул, что «последние 10 лет стали периодом становления ССТГ, преодолеть которое стало возможным благодаря политической воле и принятым решениям президента Ильхама Алиева по формированию тюркского объединения».
«В процессе тюркского объединения Азербайджан занимает особое место. Соглашение (по ССТГ – ИФ) подписано на азербайджанской земле в Нахчыване, а спустя 10 лет вы принимаете юбилейный саммит»,- сказал Амреев.
В свою очередь, Алиев отметил, что география сотрудничества ССТГ расширяется, «отрадно, что братские государства присоединяются к нашим инициативам».
Глава государства также отметил, что детально помнит все основные моменты, приведшие к принятию решения о создании ССТГ.
«Азербайджан не в первый раз принимает у себя глав братских государств. Поэтому, уверен, что и организационная часть, и аспект содержания (саммита ССТГ – ИФ) будет на высоком уровне.
Как сообщалось ранее, в рамках саммита будет организован также бизнес-форум.
Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.
Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.
Ф.Исазаде
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