Генсек ССТГ отметил «фактор Алиева» в становлении тюркского союза

Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдад Амреев убежден, что ССТГ вступил «в этап большой интеграции».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник в Баку Амреева.

Собеседники, в том числе, обсудили вопросы подготовки и проведения Саммита ССТГ, который пройдет в 15 октября 2019 года в Баку.

«Мы (тюркоязычные государства – ИФ) завершили период становления. Теперь мы переходим к новому этапу - этапу большой интеграции», - заявил Амреев на встрече с Алиевым.

Он подчеркнул, что «последние 10 лет стали периодом становления ССТГ, преодолеть которое стало возможным благодаря политической воле и принятым решениям президента Ильхама Алиева по формированию тюркского объединения».

«В процессе тюркского объединения Азербайджан занимает особое место. Соглашение (по ССТГ – ИФ) подписано на азербайджанской земле в Нахчыване, а спустя 10 лет вы принимаете юбилейный саммит»,- сказал Амреев.

В свою очередь, Алиев отметил, что география сотрудничества ССТГ расширяется, «отрадно, что братские государства присоединяются к нашим инициативам».

Глава государства также отметил, что детально помнит все основные моменты, приведшие к принятию решения о создании ССТГ.

«Азербайджан не в первый раз принимает у себя глав братских государств. Поэтому, уверен, что и организационная часть, и аспект содержания (саммита ССТГ – ИФ) будет на высоком уровне.

Как сообщалось ранее, в рамках саммита будет организован также бизнес-форум.

Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.

Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.

Ф.Исазаде