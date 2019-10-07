Британец и двое американцев стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за исследование реакции клеток на кислород

Нобелевскую премию по медицине за 2019 год присудили американцам Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семенсе, а также британцу Питеру Ретклиффу.

Премию присудили этим ученым за исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде. В частности, они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в условиях разного уровня кислорода.

Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Кейлин-младший является профессором Гарвардской медицинской школы, Ретклифф - Оксфордского университета, а Семенса - Университета Джонса Хопкинса.

В пресс-релизе отмечается, что исследователи заложили основу для понимания того, как объем содержания кислорода влияет на клеточный метаболизм и на физиологические функции.

Исследование ученых открывает возможности для разработки новых стратегий по борьбе с анемией, раком и другими болезнями.