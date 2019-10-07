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Дальнее зарубежье 07.10.2019 14:37

Британец и двое американцев стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за исследование реакции клеток на кислород

Нобелевскую премию по медицине за 2019 год присудили американцам Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семенсе, а также британцу Питеру Ретклиффу.

Премию присудили этим ученым за исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде. В частности, они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в условиях разного уровня кислорода.

Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Кейлин-младший является профессором Гарвардской медицинской школы, Ретклифф - Оксфордского университета, а Семенса - Университета Джонса Хопкинса.

В пресс-релизе отмечается, что исследователи заложили основу для понимания того, как объем содержания кислорода влияет на клеточный метаболизм и на физиологические функции.

Исследование ученых открывает возможности для разработки новых стратегий по борьбе с анемией, раком и другими болезнями.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НОБЕЛЬ, МЕДИЦИНА, ЛАУРЕАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]