Британец и двое американцев стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за исследование реакции клеток на кислород

Нобелевскую премию по медицине за 2019 год присудили американцам Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семенсе, а также британцу Питеру Ретклиффу.
Премию присудили этим ученым за исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде. В частности, они определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в условиях разного уровня кислорода.
Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Кейлин-младший является профессором Гарвардской медицинской школы, Ретклифф - Оксфордского университета, а Семенса - Университета Джонса Хопкинса.
В пресс-релизе отмечается, что исследователи заложили основу для понимания того, как объем содержания кислорода влияет на клеточный метаболизм и на физиологические функции.
Исследование ученых открывает возможности для разработки новых стратегий по борьбе с анемией, раком и другими болезнями.
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