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СНГ 07.10.2019 18:11

Путина поздравили с днем рождения премьер Израиля и президент Сербии

Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения поздравили по телефону президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путина лично поздравили по телефону президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии - Александр Лукашенко, Туркменистана- Гурбангулы Бердымухамедов, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана- Шавкат Мирзиёев, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Казахстана- Касым-Жомарт Токаев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Среди позвонивших Путину со словами поздравлений был президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

В пресс-службе Кремля также отметили, что в адрес Путина поступают поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководства международных организаций.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.

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Тэги: РОСССИЯ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]