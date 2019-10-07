Путина поздравили с днем рождения премьер Израиля и президент Сербии

Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения поздравили по телефону президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
Кроме того, Путина лично поздравили по телефону президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии - Александр Лукашенко, Туркменистана- Гурбангулы Бердымухамедов, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана- Шавкат Мирзиёев, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Казахстана- Касым-Жомарт Токаев, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Среди позвонивших Путину со словами поздравлений был президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
В пресс-службе Кремля также отметили, что в адрес Путина поступают поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководства международных организаций.
7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.
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