Спикер иракского парламента отмечает роль России в борьбе с терроризмом

Россия всегда стояла рядом с иракским народом в борьбе с террористами, заявил в понедельник председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси.

"Иракский народ за последние годы вынес на себе основную тяжесть в борьбе с террористами. Государство и народ Ирака высоко ценят роль России, которая всегда стояла плечом к плечу, в этой борьбе", - сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

После приветствия встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее Лавров провел в Багдаде переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом.