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СНГ 07.10.2019 19:33

Спикер иракского парламента отмечает роль России в борьбе с терроризмом

Россия всегда стояла рядом с иракским народом в борьбе с террористами, заявил в понедельник председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси.

"Иракский народ за последние годы вынес на себе основную тяжесть в борьбе с террористами. Государство и народ Ирака высоко ценят роль России, которая всегда стояла плечом к плечу, в этой борьбе", - сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

После приветствия встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ранее Лавров провел в Багдаде переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом.

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Тэги: ИРАК, СПИКЕР, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]