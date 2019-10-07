Спикер иракского парламента отмечает роль России в борьбе с терроризмом

Россия всегда стояла рядом с иракским народом в борьбе с террористами, заявил в понедельник председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси.
"Иракский народ за последние годы вынес на себе основную тяжесть в борьбе с террористами. Государство и народ Ирака высоко ценят роль России, которая всегда стояла плечом к плечу, в этой борьбе", - сказал он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
После приветствия встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Ранее Лавров провел в Багдаде переговоры с министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом.
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