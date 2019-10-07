ЕС присоединяется к соглашению о наименованиях мест происхождения и географических указаниях

Совет ЕС объявил в понедельник о присоединении Евросоюза к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения каких-либо продуктов и о географических указаниях.
"Сегодня Совет принял решение, разрешающее присоединение ЕС к Женевскому акту, и положение, устанавливающее правила, регулирующие осуществление ЕС своих прав (и выполнение своих обязательств - ИФ) в соответствии с Женевским актом", - сказано в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Женевский акт - это договор, администрируемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Он расширяет сферу применения Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, чтобы охватывать не только наименования мест происхождения, но и географические указания.
"Кроме того, это позволяет международным организациям, таким как ЕС, стать договаривающимися сторонами", - уточняется в сообщении Совета ЕС.
В нем объясняется, что каждая договаривающаяся сторона Женевского акта обязана охранять на своей территории наименования мест происхождения и географические указания продуктов других договаривающихся сторон.
После вступления ЕС в Женевский акт Еврокомиссия подаст заявки на международную регистрацию географических указаний, касающихся продуктов, происходящих из ЕС, в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщается в коммюнике Совета ЕС.
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