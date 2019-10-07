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Дальнее зарубежье 07.10.2019 18:33

ЕС присоединяется к соглашению о наименованиях мест происхождения и географических указаниях

Совет ЕС объявил в понедельник о присоединении Евросоюза к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения каких-либо продуктов и о географических указаниях.

"Сегодня Совет принял решение, разрешающее присоединение ЕС к Женевскому акту, и положение, устанавливающее правила, регулирующие осуществление ЕС своих прав (и выполнение своих обязательств - ИФ) в соответствии с Женевским актом", - сказано в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Женевский акт - это договор, администрируемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Он расширяет сферу применения Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, чтобы охватывать не только наименования мест происхождения, но и географические указания.

"Кроме того, это позволяет международным организациям, таким как ЕС, стать договаривающимися сторонами", - уточняется в сообщении Совета ЕС.

В нем объясняется, что каждая договаривающаяся сторона Женевского акта обязана охранять на своей территории наименования мест происхождения и географические указания продуктов других договаривающихся сторон.

После вступления ЕС в Женевский акт Еврокомиссия подаст заявки на международную регистрацию географических указаний, касающихся продуктов, происходящих из ЕС, в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

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Тэги: ЕС, НАЗВАНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]