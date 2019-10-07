Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник поздравил президента России Владимира Путина с 67-летием.

"С днем рождения, Владимир Владимирович! Пусть вашим планам всегда сопутствует успех, а доверие и уважение миллионов людей придают силы", - написал Собянин в твиттере.

Мэр поблагодарил главу государства за постоянную поддержку Москвы.

"Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых достижений во имя процветания России!", - обратился Собянин к Путину.