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СНГ 07.10.2019 18:45

Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник поздравил президента России Владимира Путина с 67-летием.

"С днем рождения, Владимир Владимирович! Пусть вашим планам всегда сопутствует успех, а доверие и уважение миллионов людей придают силы", - написал Собянин в твиттере.

Мэр поблагодарил главу государства за постоянную поддержку Москвы.

"Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых достижений во имя процветания России!", - обратился Собянин к Путину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, СОБЯНИН, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]