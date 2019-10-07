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СНГ 07.10.2019 19:03

В отмене визита Могерини в Минск нет конспирологии, просто наложились графики - глава МИД Белоруссии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал не искать конспирологических версий отмены визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Минск и переноса встречи "Восточного партнерства".

"Здесь нет никакой конспирологии. (...) Из-за накладки графиков политических мероприятий и в Евросоюзе, и здесь в Беларуси, пришлось перенести эту встречу", - сказал Макей в понедельник журналистам.

Он напомнил, что это мероприятие планировалось давно, но белорусская сторона долго не могла получить ответ от европейских партнеров по его дате. "Когда, наконец, получили ответ, оказалось, что существует определенная накладка в графике политических мероприятий, которые проходят в Беларуси. И мы не смоги обеспечить высокий уровень для этого мероприятия", - пояснил Макей.

При этом глава МИД выразил уверенность, что рано или поздно такая встреча будет проведена, подтвердив, что новая дата обсуждается сторонами. "Будем отрабатывать все графики белорусских и европейских мероприятий", - добавил он.

На уточняющий вопрос, возможна ли данная встреча еще до или уже после смены состава Еврокомиссии, Макей сказал: "Может после смены, может, до смены. Посмотрим".

Как сообщалось, 4-5 октября в Белоруссии планировалось проведение встречи высокого уровня в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" с участием Могерини. Однако накануне стало известно об отмене и ее визита, и самой встречи.

В представительстве ЕС в Минске пояснили, что мероприятие откладывается "из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной".

Позже пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск по-прежнему заинтересован в проведении данной встречи, и готов принять ее у себя в любые сроки.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МОГЕРИНИ, ОТМЕНА, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]