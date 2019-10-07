Белоруссия выступает за прямой диалог между Евросоюзом и ЕАЭС по ряду ключевых направлений взаимного интереса, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на международном форуме по вопросам европейской безопасности в понедельник.
"Беларусь как участница Евразийского экономического союза призывает Европейский союз начать прямой диалог с ЕАЭС по ряду ключевых направлений взаимного интереса, а они имеются. Уже давно пора вывести уровень этого диалога за рамки технических контактов между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией", - сказал Макей.
По его мнению, сопряжение ЕАЭС и ЕС "позволит избежать пагубной конкуренции интеграций, появления новых разделительных линий в Европе, будет способствовать урегулированию затяжных локальных конфликтов".
Макей также обратил внимание на "мощный и не до конца оцененный потенциал" белорусской инициативы партнерства интеграционных проектов - ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН, с Экономическим поясом Шелкового пути, интеграционными объединениями на Латиноамериканском и Африканском континентах.
"Ее суть отнюдь не сводится к экономическим выгодам от создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и далее от Шанхая до Джакарты. Хотя эти выгоды сами по себе выглядят многообещающими. Не менее, а, быть может, более важно продемонстрировать, что две интеграции не являются заклятыми соперниками, что полноценное сотрудничество между ними возможно, что примкнув к одной из них, не становишься автоматически врагом другой", - подчеркнул глава МИД Белоруссии.
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