ЕС обещает защищать от преследований информаторов о нарушении юридических и моральных законов

Евросоюз будет гарантировать повышенный уровень защиты общественных информаторов о нарушении юридических и моральных законов, которых называют "тревожными оповещателями", сообщил в понедельник Совет ЕС.

"ЕС решительно настроен обеспечить хорошее функционирование своей демократической системы, основанной на правовом государстве. Что касается достижения этого, речь, в частности, идет о гарантии во всем союзе повышенного уровня защиты тревожных оповещателей, у которых хватает мужества говорить (правду - ИФ). Никто не должен рисковать своей репутацией или рабочим местом за то, что указал на незаконное поведение", - приводятся в коммюнике слова министра юстиции председательствующей в Совете ЕС Финляндии Анны-Майи Хенрикссон по случаю принятия соответствующего законодательства.

В документе Совета ЕС указывается на намерение обеспечивать такую защиту в широком круге секторов. В частности, речь идет о государственном рынке, финансовых услугах, отмывании капиталов, безопасности продуктов и транспорта, безопасности ядерных объектов, общественном здравоохранении, защите потребителей и защите данных.

Новые правила, принятые в понедельник Советом ЕС, потребуют создания как внутри частных и общественных организаций, так и в органах государственной власти, надежных каналов, позволяющих информировать о нарушениях.

Эти правила обеспечат также повышенный уровень защиты "тревожных оповещателей" от репрессивных мер и обяжут национальные власти информировать надлежащим образом граждан о том, как рассматриваются поступившие сообщения.

После того, как законопроект будет официально подписан и опубликован в "Официальном журнале" ЕС, государствам-членам союза дается два года на включение его положений в национальные законодательства.