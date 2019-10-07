Глава МИД Нидерландов призывает Лондон к реализму в вопросе Brexit

Для выработки соглашения по Brexit Великобритании на этой неделе следует проявить больше прагматизма в отношении ранее сделанных ей предложений по выходу страны из ЕС, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
"Важные вопросы по предложениям Британии относительно Brexit все еще остаются нерешенными, и на этой неделе необходимо больше реализма и ясности (по предложениям Британии - ИФ)", - написал Блок в Twitter после переговоров в Гааге с британским министром по делам Brexit Стивеном Барклаем
При этом Блок назвал переговоры с Барклаем "откровенным и честным разговором".
Западные СМИ отмечают, что Нидерланды обеспокоены возможным влиянием Brexit на экономику страны.
Ранее в этом году премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил свое отрицательное отношение к Brexit и заявил о сомнениях в том, что Великобритания, вне ЕС, сможет играть значимую роль на мировой арене.
Накануне сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что ЕС к концу следующей недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit.
Известно, что в том же телефонном разговоре Джонсон "представил самые последние предложения" по Brexit.
На прошлой неделе Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit, которые Великобритания направила ЕС. Эти предложения должны прийти на смену "страховочному плану", согласованному с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.
Предложения Джонсона в ЕС встретили достаточно холодно. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в минувшую среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе. Мнение главы правительства страны, граничащей с Северной Ирландией, в данном случае принципиально важно.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.
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