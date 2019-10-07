В Минске подтверждают намерение не производить и не размещать РСМД

Белоруссия не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на открытии форума по вопросам европейской безопасности в Минске в понедельник.
"Беларусь как полноправная участница этого договора будет продолжать выполнять его положения. Мы не будем тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности", - сказал Макей, напомнив, что об этом ранее также заявлял и президент Александр Лукашенко.
"Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников", - подчеркнул он.
Глава МИД подчеркнул, что "европейская безопасность - это в высшей степени взаимозависимый и откалиброванный механизм, который пойдет в разнос, если любой из его узлов выйдет из строя. Нельзя отказаться от договора о ракетах средней и меньшей дальности, не вызвав кризис доверия других мер разоружения и военно-политического доверия", - сказал он.
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