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СНГ 07.10.2019 20:25

В Минске подтверждают намерение не производить и не размещать РСМД

Белоруссия не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на открытии форума по вопросам европейской безопасности в Минске в понедельник.

"Беларусь как полноправная участница этого договора будет продолжать выполнять его положения. Мы не будем тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности", - сказал Макей, напомнив, что об этом ранее также заявлял и президент Александр Лукашенко.

"Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников", - подчеркнул он.

Глава МИД подчеркнул, что "европейская безопасность - это в высшей степени взаимозависимый и откалиброванный механизм, который пойдет в разнос, если любой из его узлов выйдет из строя. Нельзя отказаться от договора о ракетах средней и меньшей дальности, не вызвав кризис доверия других мер разоружения и военно-политического доверия", - сказал он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, РСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]