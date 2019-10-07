Токаев в телефонной беседе поздравил Путина с днем рождения, президенты обсудили график предстоящих встреч

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского руководителя.
"В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту на благо народа России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Путин поблагодарил Токаева за поздравления. Президент РФ в беседе отметил высокий уровень казахстанско-российских союзнических отношений, основанных на прочных узах дружбы и добрососедства.
Главы государств также обсудили график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который планируется провести 6-7 ноября 2019 года в Омске, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.
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