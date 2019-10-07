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СНГ 07.10.2019 20:42

Токаев в телефонной беседе поздравил Путина с днем рождения, президенты обсудили график предстоящих встреч

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского руководителя.

"В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту на благо народа России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин поблагодарил Токаева за поздравления. Президент РФ в беседе отметил высокий уровень казахстанско-российских союзнических отношений, основанных на прочных узах дружбы и добрососедства.

Главы государств также обсудили график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который планируется провести 6-7 ноября 2019 года в Омске, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]