Нетаньяху поздравил Путина с днем рождения и отметил важность сотрудничества с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул важность взаимодействия Израиля и России, сообщили в понедельник в администрации израильского премьера.
"У меня был важный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Я встретился с ним несколько недель назад, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для безопасности государства Израиль", - цитируются слова премьера в сообщении на странице его администрации в Twitter.
"Вокруг нас (Израиля - ИФ) мы сталкиваемся с серьезными вызовами, но мы также извлекаем пользу из значимого сотрудничества и взаимодействия с Россией, это для нас крайне важно, и мы продолжим совместную работу", - отметил Нетаньяху.
Сообщается, что Путин в свою очередь поздравил Нетаньяху с еврейским Новым годом и попросил передать поздравления народу Израиля.
7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.
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