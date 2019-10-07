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СНГ 07.10.2019 21:04

Нетаньяху поздравил Путина с днем рождения и отметил важность сотрудничества с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул важность взаимодействия Израиля и России, сообщили в понедельник в администрации израильского премьера.

"У меня был важный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Я встретился с ним несколько недель назад, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для безопасности государства Израиль", - цитируются слова премьера в сообщении на странице его администрации в Twitter.

"Вокруг нас (Израиля - ИФ) мы сталкиваемся с серьезными вызовами, но мы также извлекаем пользу из значимого сотрудничества и взаимодействия с Россией, это для нас крайне важно, и мы продолжим совместную работу", - отметил Нетаньяху.

Сообщается, что Путин в свою очередь поздравил Нетаньяху с еврейским Новым годом и попросил передать поздравления народу Израиля.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]