Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС в 2020 году, сообщили в Совете Федерации

Вопрос о возможном получении Узбекистаном статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может решиться в следующем году, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин по итогам поездки сенаторов в Ташкент.
"Насколько мы поняли из разговоров, окончательно, видимо, в следующем году может решиться вопрос о том, что Узбекистан может стать наблюдателем на первом этапе в Евразийском союзе", - сказал Мухаметшин на заседании комитета в понедельник, рассказывая о визите сенаторов в Узбекистан, состоявшемся 1-3 октября.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти Узбекистана прорабатывают вопрос о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу.
"Мы знаем, и это озвучено, что президент Узбекистана принял решение и сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу", - сказала Матвиенко на встрече со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым в Ташкенте
"Мне кажется, это мудрое решение, которое принято президентом, надеюсь процесс согласования не затянется, и мы будем иметь возможность сотрудничать и в рамках евразийской семьи", - отметила она.
По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры на эту тему.
"Это непростое дело, надо всё согласовать, проговорить со всеми странами-участниками, с Евразийской комиссией", - сказала Матвиенко.
По ее словам, присоединение Узбекистана к ЕАЭС откроет новые возможности для двухстороннего взаимодействия, поскольку "будут сняты определённые барьеры, преграды, которые пока ещё существуют в наших межгосударственных отношениях".
В беседе с журналистами Матвиенко заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев понимает важность участия страны в ЕАЭС, но ему необходимо взвесить все возможные риски, прежде чем принимать решение.
"Он считает крайне важным участие Узбекистана в частности в Евразийском экономическом союзе. Вместе с тем, он прав в том, что требуется очень серьёзный анализ, для того чтобы принять окончательное решение", - сказала она в минувший вторник после переговоров с Мирзиёвым.
В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателя в организации имеет Молдавия.
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